"Oluja će biti na vrhuncu snage, duvaće orkanski vetar i raznositi: Grad!" Nova tura nevremena juri ka Srbiji, izdavaće se hitna upozorenja: "Imaće 4 niza"

Blic pre 34 minuta
"Oluja će biti na vrhuncu snage, duvaće orkanski vetar i raznositi: Grad!" Nova tura nevremena juri ka Srbiji, izdavaće se…
Jaka oluja pogodila je jugozapadnu Srbiju i Kosovo i Metohiju, a slično vreme očekuje se i narednih dana RHMZ najavljuje grmljavinske nepogode, pljuskove, grad i jak vetar, sa mogućim hitnim upozorenjima 1-2 sata unapred Jaka oluja pogodila je delove jugozapadne Srbije i Kosova i Metohije, a kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod, slična situacija čeka nas i sutra, ali i u noći između utorka i srede. Grmlјavinske nepogode praćene gradom i jakim vetrom,
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