Ovaj stan ima samo 17 kvadrata, ali zbog jednog detalja deluje mnogo veće: Evo o čemu se radi

Glavni element enterijera je ugradni blok od svetle šperploče koji organizuje prostor i održava ga otvorenim i fleksibilnim za različite aktivnosti kroz dan Dijagonalna podela omogućila je veću funkcionalnost i stvorila osećaj većeg prostora, uz vizuelne trikove poput ogledala i zakrivljenih prolaza Arhitekte Anita Nedić i Tin Pugelnik Stipeč organizovali su enterijer oko jednog dijagonalnog volumena koji objedinjuje kuhinju, prostor za odlaganje i radni prostor.