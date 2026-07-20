Ovaj stan ima samo 17 kvadrata, ali zbog jednog detalja deluje mnogo veće: Evo o čemu se radi

Blic pre 56 minuta
Ovaj stan ima samo 17 kvadrata, ali zbog jednog detalja deluje mnogo veće: Evo o čemu se radi
Glavni element enterijera je ugradni blok od svetle šperploče koji organizuje prostor i održava ga otvorenim i fleksibilnim za različite aktivnosti kroz dan Dijagonalna podela omogućila je veću funkcionalnost i stvorila osećaj većeg prostora, uz vizuelne trikove poput ogledala i zakrivljenih prolaza Arhitekte Anita Nedić i Tin Pugelnik Stipeč organizovali su enterijer oko jednog dijagonalnog volumena koji objedinjuje kuhinju, prostor za odlaganje i radni prostor.
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