RHMZ upozorava na direktnu opasnost: Paklena nedelja pred nama! Spremite se za udare gromova i žestoke padavine

Blic pre 22 minuta
RHMZ upozorava na direktnu opasnost: Paklena nedelja pred nama! Spremite se za udare gromova i žestoke padavine
RHMZ najavljuje veoma dinamičnu i potencijalno opasnu sedmicu sa meteoalarmima u pojedinim regionima Srbije U utorak se očekuje pogoršanje vremena na jugu i jugozapadu Srbije uz mogućnost grada i grmljavine, posebno u jugozapadnoj Srbiji Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je veoma dinamičnu i potencijalno opasnu sedmicu pred nama. Dok se sever zemlje još uvek drži u "zelenom", južni i zapadni krajevi Srbije suočiće se sa ozbiljnim
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Vremenska prognoza za 20. jul: U većem delu Srbije oblačno, očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom

Vremenska prognoza za 20. jul: U većem delu Srbije oblačno, očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom

Mondo pre 1 sat
Početak sedmice donosi osveženje, ali i nove pljuskove: RHMZ upozorava na grad i olujni vetar na jugu Srbije

Početak sedmice donosi osveženje, ali i nove pljuskove: RHMZ upozorava na grad i olujni vetar na jugu Srbije

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Seva nad Beogradom, počela i kiša! Nevreme se premešta, RHMZ izdao novo hitno upozorenje posle ponoći: Evo šta sledi u…

Seva nad Beogradom, počela i kiša! Nevreme se premešta, RHMZ izdao novo hitno upozorenje posle ponoći: Evo šta sledi u narednih sat vremena

Blic pre 5 sati
(Video) Pljušti grad sa neba, vetar nosi sve pred sobom, ulicama teku reke vode! Snažno nevreme pogodilo Srbiju: lete…

(Video) Pljušti grad sa neba, vetar nosi sve pred sobom, ulicama teku reke vode! Snažno nevreme pogodilo Srbiju: lete suncobrani, lomi se drveće

Blic pre 1 dan
Snažno nevreme okovalo Srbiju! Pogledajte strašne prizore širom zemlje. Pljušti grad s neba, reke teku ulicama, a večeras tek…

Snažno nevreme okovalo Srbiju! Pogledajte strašne prizore širom zemlje. Pljušti grad s neba, reke teku ulicama, a večeras tek sledi najjači udar - evo i gde. video

Kurir pre 9 sati
RHMZ izdao hitno upozorenje: Nevreme sa gradom zahvata Šumadiju

RHMZ izdao hitno upozorenje: Nevreme sa gradom zahvata Šumadiju

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RHMZ: Upozorenje za područje Kolubarskog i Šumadijskog okruga na vremenske nepogode

RHMZ: Upozorenje za područje Kolubarskog i Šumadijskog okruga na vremenske nepogode

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Na severu Srbije sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno s kišom

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