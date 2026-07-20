RHMZ upozorava na direktnu opasnost: Paklena nedelja pred nama! Spremite se za udare gromova i žestoke padavine

RHMZ najavljuje veoma dinamičnu i potencijalno opasnu sedmicu sa meteoalarmima u pojedinim regionima Srbije U utorak se očekuje pogoršanje vremena na jugu i jugozapadu Srbije uz mogućnost grada i grmljavine, posebno u jugozapadnoj Srbiji Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je veoma dinamičnu i potencijalno opasnu sedmicu pred nama. Dok se sever zemlje još uvek drži u "zelenom", južni i zapadni krajevi Srbije suočiće se sa ozbiljnim