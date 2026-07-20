Rusija reketirala teretni brod: Poginulo šest mornara, spasilačka operacija je u toku: "Putin je ponovo izabrao metu"

Ukrajinski zvaničnici osuđuju napad, navodeći da je ruta broda ključna za globalnu bezbednost snabdevanja hranom U napadu je poginulo šest članova posade, četvoro se vodi kao nestalo, a osam je spaseno Šest članova posade trgovačkog broda koji je Rusija raketirala u Crnom moru u blizini Odese je poginulo, četvoro se vodi kao nestalo, dok je osam mornara spaseno, saopštio je danas ukrajinski ministar za obnovu, infrastrukturu i saobraćaj Mikola Kalašnik. - Uspeli