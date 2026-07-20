"Tradiciju ne treba menjati": Nina Badrić otkrila šta radi svakog jula, nijednu godinu nije preskočila: "Samo se smeškam" (foto)

Na društvenim mrežama deli slike sa šetnji s majkom i psom, prikazujući sreću, bliskost i lepe trenutke.

Kuća na Hvaru uređena je u minimalističkom stilu sa akcentom na crvenu i plavu boju, u morskom duhu, i uvek ima puno cveća. Pevačica Nina Badrić već godinama uživa u svom kutku raja na moru – kamenoj kući na Hvaru koju je kupila pre nekoliko godina. Upravo ovo ostrvo i njena kuća postali su središte jedne posebne i nezaobilazne porodične tradicije. Svake godine u julu, Nina provodi dragoceno vreme sa svojom majkom, što je ritual koji nipošto ne preskaču. Da