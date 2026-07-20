"Verovatno će vlada da podnese ostavku, nakon toga raspisujem izbore za poslanike," Vučić: "Onda napuštam sve državne prostorije i pridružujem se listi Ujedinjena Srbija"

Vučić je rekao da ljudi uvek na kraju nepogrešivo donesu odluku na izborima Dodao je da smo mi demokratsko društvo i da će se odluke naroda poštovati Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je prilikom posete opštine Velika Plana da je uvek spreman na dijalog sa protivnicima vlasti i ponovio da će uskoro biti raspisani izbori.

Posle Velike Plane, Vučić je obišao i Svilajnac. Vučić obilazi radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, gde je poručio da će uvek pružiti ruku za dijalog. - Ali, teško je ako je neko svu svoju kampanju i svu svoju želju da dođe na vlast zasnovao na politici mržnje i dehumanizaciji protivnika. I kada radite tu vrstu dehumanizacije, onda sebe dovedete u poziciju da ne možete da objasnite da je potrebno da razgovarate. Ako vi kažete da je neko ubica, da je neko