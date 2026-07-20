Vučić danas u poseti opštinama Velika Plana i Svilajnac

Blic pre 21 minuta
Vučić danas u poseti opštinama Velika Plana i Svilajnac
Nakon toga, Vučić će u 10.35 sati posetiti Regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje u Svilajncu Poseta ima za cilj da istakne značaj razvoja infrastrukture i obrazovanja u lokalnim zajednicama Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas opštine Velika Plana i Svilajnac, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Planom posete od 10.00 časova je predviđen obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon
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