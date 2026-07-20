EU kaznila Alibabu sa rekordnih 550 miliona evra zbog prodaje ilegalnih proizvoda

Bloomberg Adria pre 6 sati  |  Gian Volpicelli/Bloomberg
EU kaznila Alibabu sa rekordnih 550 miliona evra zbog prodaje ilegalnih proizvoda

Evropska unija (EU) kaznila je kompaniju Alibaba Group Holding sa 550 miliona evra (629 miliona dolara) zbog prodaje nelegalnih proizvoda preko njene platforme za elektronsku trgovinu, što predstavlja najveću kaznu do sada izrečenu na osnovu evropskih pravila o moderaciji sadržaja.

Prema saopštenju Evropske komisije (EK), AliExpress nije na odgovarajući način procenjivao rizike od prodaje nebezbednih ili falsifikovanih proizvoda na svojoj platformi, niti je dosledno sprovodio sopstvenu politiku kažnjavanja prodavaca koji su više puta kršili pravila. Komisija vodi istragu protiv kineske kompanije od 2024. godine, zbog mogućeg kršenja Zakona o digitalnim uslugama (Digital Services Act – DSA), a postupak je dodatno ubrzan prošle godine. Evropska
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