Novi britanski premijer Andy Burnham najavio novi ekonomski model

Laburista Andy Burnham obećao je da će okončati period političke nestabilnosti u Velikoj Britaniji uvođenjem novog ekonomskog modela, u svom prvom govoru nakon što je u ponedeljak preuzeo dužnost premijera. "Duboko sam svestan da sam šesta osoba koja je u poslednjih deset godina prošla ovom ulicom i sedmi premijer od 2016. godine", rekao je Burnham. "Ovaj trenutak biće prekretnica za Britaniju. Sprovešćemo najveće promene u poslednjih 40 godina - novi politički i