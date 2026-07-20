Novi britanski premijer Andy Burnham najavio novi ekonomski model

Bloomberg Adria pre 8 sati  |  Chloe Chaplain/Bloomberg
Novi britanski premijer Andy Burnham najavio novi ekonomski model
Laburista Andy Burnham obećao je da će okončati period političke nestabilnosti u Velikoj Britaniji uvođenjem novog ekonomskog modela, u svom prvom govoru nakon što je u ponedeljak preuzeo dužnost premijera. "Duboko sam svestan da sam šesta osoba koja je u poslednjih deset godina prošla ovom ulicom i sedmi premijer od 2016. godine", rekao je Burnham. "Ovaj trenutak biće prekretnica za Britaniju. Sprovešćemo najveće promene u poslednjih 40 godina - novi politički i
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