Olivera Zekić očekuje da REM 27. jula izabere novog predsednika

Cenzolovka pre 3 sata
Olivera Zekić očekuje da REM 27. jula izabere novog predsednika

Bivši predsednik Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić izjavila je danas FoNetu da očekuje da će novi saziv Saveta na narednoj sednici, koja bi trebalo da se održi 27. jula, postići dogovor o izboru predsednika tog tela.

„Ja i dalje gajim nadu da će se oni dogovoriti. Mislim da će biti intenzivnih konsultacija“, rekla je Olivera Zekić nakon sednice Saveta REM, na kojoj predsednik nije izabran. Povodom postupka koji je Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula protiv nje po prijavi Biroa za društvena istraživanja (Birodi), Olivera Zekić je izjavila da neće komentarisati taj postupak dok traje. „Šta god bude odlučila Agencija za sprečavanje korupcije, to je to. Stvarno ne bih
Otvori na cenzolovka.rs

Povezane vesti »

Savet REM-a bez predsednika: Garić i Malešić osvojili po četiri glasa, izbor odložen

Savet REM-a bez predsednika: Garić i Malešić osvojili po četiri glasa, izbor odložen

N1 Info pre 40 minuta
Valić Nedeljković: Javnost da ima više poverenja da ćemo u dobroj veri rešavati probleme

Valić Nedeljković: Javnost da ima više poverenja da ćemo u dobroj veri rešavati probleme

Radio 021 pre 40 minuta
Valić Nedeljković o glasanju za predsednika Saveta REM-a: Svako zna sve o svakom kandidatu, odlučivati po sopstvenoj savesti

Valić Nedeljković o glasanju za predsednika Saveta REM-a: Svako zna sve o svakom kandidatu, odlučivati po sopstvenoj savesti

N1 Info pre 1 sat
Valić Nedeljković: Javnost da ima više poverenja da će REM u dobroj veri rešavati probleme

Valić Nedeljković: Javnost da ima više poverenja da će REM u dobroj veri rešavati probleme

Nedeljnik pre 2 sata
"Izbor predsednika prvi test za novi REM": Može li Savet da prevaziđe podele i funkcioniše?

"Izbor predsednika prvi test za novi REM": Može li Savet da prevaziđe podele i funkcioniše?

Euronews pre 2 sata
"Pata karta" na sednici REM: Sledeće glasanje do kraja jula

"Pata karta" na sednici REM: Sledeće glasanje do kraja jula

Nova pre 2 sata
BIRODI: Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula postupak protiv Olivere Zekić

BIRODI: Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula postupak protiv Olivere Zekić

Cenzolovka pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

korupcijaIzboriOlivera ZekićBIRODIREM

Vojvodina, najnovije vesti »

Savet REM-a bez predsednika: Garić i Malešić osvojili po četiri glasa, izbor odložen

Savet REM-a bez predsednika: Garić i Malešić osvojili po četiri glasa, izbor odložen

N1 Info pre 40 minuta
Žene iz beočinskog Udruženja "Medela" čuvaju tradiciju i svoje umeće prenose mlađim generacijama

Žene iz beočinskog Udruženja "Medela" čuvaju tradiciju i svoje umeće prenose mlađim generacijama

RTV pre 45 minuta
Hotel za mačke u Novom Sadu čuva vaše ljubimce dok ste na odmoru

Hotel za mačke u Novom Sadu čuva vaše ljubimce dok ste na odmoru

RTV pre 45 minuta
Tretmani protiv komaraca na teritoriji Novog Sada

Tretmani protiv komaraca na teritoriji Novog Sada

NoviSad.com pre 25 minuta
Valić Nedeljković: Javnost da ima više poverenja da ćemo u dobroj veri rešavati probleme

Valić Nedeljković: Javnost da ima više poverenja da ćemo u dobroj veri rešavati probleme

Radio 021 pre 40 minuta