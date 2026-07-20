Amerika i Iran razmenjuju vatru, dva američka vojnika poginula u Jordanu

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Amerika i Iran razmenjuju vatru, dva američka vojnika poginula u Jordanu

Amerika i Iran nastavili su međusobne napade osmi dan zaredom, pošto je u iranskom napadu na vojnu bazu u Jordanu poginulo dvoje američkih vojnika, dok se jedan vodi kao nestao.

Iranski mediji preneli su da je tokom noći pogođena nuklearna elektrana u izgradnji u jugozapadnom gradu Darkhovejnu, kao i ostrvo Kešm. U Kuvajtu, prema navodima lokalnih zvaničnika, drugi put je pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i preradu vode. Malo ranije, jordanska vojska oborila je tri iranske rakete, dok je četvrta pala u udaljenom području, saopštila je jordanska državna novinska agencija. To je usledilo posle upozorenja SAD da bi
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