Amerika i Iran razmenjuju vatru, dva američka vojnika poginula u Jordanu

Amerika i Iran nastavili su međusobne napade osmi dan zaredom, pošto je u iranskom napadu na vojnu bazu u Jordanu poginulo dvoje američkih vojnika, dok se jedan vodi kao nestao.

Iranski mediji preneli su da je tokom noći pogođena nuklearna elektrana u izgradnji u jugozapadnom gradu Darkhovejnu, kao i ostrvo Kešm. U Kuvajtu, prema navodima lokalnih zvaničnika, drugi put je pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i preradu vode. Malo ranije, jordanska vojska oborila je tri iranske rakete, dok je četvrta pala u udaljenom području, saopštila je jordanska državna novinska agencija. To je usledilo posle upozorenja SAD da bi