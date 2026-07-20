Endi Bernam i zvanično novi premijer Britanije, obećao „preokret“ (VIDEO)

Endi Bernam je zvanično prihvatio poziv kralja Čarlsa III da formira novu vladu, prenosi AP.

Bakingemska palata objavila je fotografiju na kojoj se dvojica političara rukuju. Bernam je prošle nedelje zamenio Starmera na mestu lidera vladajuće Laburističke partije levog centra. Ceremonija poznata kao „ljubljenje ruku“ simbolično označava prenos vlasti sa dosadašnjeg premijera Kira Starmera na Endija Bernama. U svom prvom obraćanju kao britanski premijer kazao je da „političari moraju da budu bolji“. Obećao je da će sprovesti „preokret“ u sistemu za koji