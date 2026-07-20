Fudbaleri Crvene zvezde saznali imena potencijalnih rivala u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona

Danas pre 5 minuta  |  N. R.
Fudbaleri Crvene zvezde saznali imena potencijalnih rivala u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde saznali su imena potencijalnih protivnika u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Ukoliko eliminišu severnoirski Larn u drugoj rundi kvalifikacija, crveno-beli će u 3. kolu igrati protiv pobednika dvomeča Vikingur (Island) – Hapoel Ber Ševa (Izrael). Domaćin u prvom meču biće pobednik duela Vikingur – Hapoel Ber Ševa, dok će se revanš igrati na terenu Zvezde ili Larna. Zvezda nije imala mnogo sreće na žrebu, jer je izraelski prvak uz švedski Mjalbi i pobednika duela Levski (Bugarska) – Univerzitatea Krajova (Rumunija) na papiru najteži rival u
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