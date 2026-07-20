Marko Rubio čestitao Libanu za korak ka miru posle sastanka sa predsednikom Aunom

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) čestitao je Libanu na „korak ka miru posle sastanka u Vašingtonu sa libanskim predsednikom Žozefom Aunom (Joseph), koji je održan nekoliko dana posle runde pregovora Izraela i Libana.

Rubio i Aun su razgovarali o okvirnom sporazumu postignutom 26. juna u Vašingtonu, čiji je cilj okončanje ratnog stanja između dve bliskoistočne zemlje, rekao je na društvenim mrežama neimenovani portparol Stejt departmenta, napominjući da je Rubio pohvalio „hrabrost libanske vlade“. Poseta Auna, tokom koje je planiran sastanak sa kolegom Donaldom Trampom (Trump), prva je poseta libanskog predsednika od posete Mišela Sleimana (Michel) 2009. godine kada se sastao