Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

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Nacrt plana za levu obalu Dunava donosi otvoreno priobalje i više javnih i sportskih sadržaja

JP „Urbanizam“ Novi Sad pripremilo je Nacrt plana za prostor nekadašnje industrijske zone „Neimar“ i kompleksa posebne namene, kojim se ovaj deo leve obale Dunava planira kao otvorena, dostupna i povezana gradska celina.

Koncept predviđa 94 odsto javno dostupnih otvorenih površina, novi park i trgove, više prostora za sport i rekreaciju i direktne pešačke veze između Limana i Sunčanog keja. Polazište za izradu Nacrta predstavlja Generalni urbanistički plan, koji levu obalu Dunava prepoznaje kao prostor značajan za savremeni razvoj Novog Sada. Planskim rešenjem stvaraju se uslovi da se nekadašnji industrijski prostor postepeno transformiše u aktivan deo grada, u kojem su javni
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