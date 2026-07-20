Nemanja Matić podneo krivičnu prijavu protiv Kokeze nakon otkrića KRIK-a

Danas pre 3 sata  |  Beta
Nemanja Matić podneo krivičnu prijavu protiv Kokeze nakon otkrića KRIK-a

Bivši kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Nemanja Matić podneo je krivičnu prijavu protiv bivšeg predsednika Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviše Kokeze za ugrožavanje bezbednosti, piše danas istraživački portal KRIK.

Matić je za KRIK rekao da je prijavu za ugrožavanje bezbednosti podneo pre dve nedelje u policijskoj stanici u Ubu, svom rodnom gradu, ali nije želeo dalje da komentariše slučaj. Taj potez Matić je načinio nakon što je KRIK objavio Kokezina dopisivanja na aplikaciji za bezbednu komunikaciju „skaj“, u kojima se vidi da je Kokeza 2020. godine, kako piše taj portal, tražio kriminalce kako bi zapretio Matiću i drugim fudbalerima koji su javno podržali Nemanju Vidića
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