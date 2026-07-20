Netanjahuov kabinet osudio izjavu gradonačelnika Njujorka o hapšenju izraelskog premijera

Kabinet Benjamina Netanjahua osudio je danas izjave gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija, koji je pokrenuo mogućnost hapšenja izraelskog premijera tokom njegove posete Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN). „Mamdani bi umesto toga trebalo da se fokusira na saniranje štete koju njegova politika nanosi Njujorku“, naveo je kabinet izraelskog premijera u poruci na platformi Iks (X. „Kao i tužilac (Međunarodnog krivičnog suda) Karim Kan, Mamdani izgleda