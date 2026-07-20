Protest u Subotici: Građani traže prelazni rok za električna vozila i razgovor sa policijom

Trećeg dana protesta zbog novog pravilnika kojim se uređuje status električnih vozila, grupa građana u Subotici zatražila je razuman rok za registraciju električnih vozila i polaganje potrebnog vozačkog ispita, kao i prelazno rešenje za vlasnike električnih bicikala koji su kupljeni pre stupanja novih propisa na snagu.

Okupljeni su pokrenuli i peticiju koju građani mogu da potpišu, a načelnika saobraćajne policije u Subotici pozvali su da se u ponedeljak, 20. jula, u 18 časova obrati građanima i odgovori na pitanja u vezi sa primenom novog pravilnika. Predstavnik okupljenih građana Aleksandar Zafirović pročitao je zahteve potpisnika peticije, navodeći da traže da se pronađe „pravedno i izvodljivo rešenje za vlasnike električnih bicikala koji su kupljeni i prodavani kao električni