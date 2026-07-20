Rodri najbolji igrač Mundijala, Mbape za istoriju, Mesi ostao bez trofeja

Španski fudbaler Rodri proglašen je za najboljeg igrača Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, nakon što je sa reprezentacijom osvojio šampionsku titulu.

Rodri je aktuelni osvajač Zlatne lopte za najboljeg fudbalera 2025. godine, a sada je kao kapiten osvojio Zlatnu loptu za najboljeg igrača turnira. Srebrnu loptu osvojio je Argentinac Lionel Mesi, a bronzanu Francuz Kilijan Mbape, koji je i najbolji strelac turnira sa 10 golova. Aktuelni evropski prvak Španija je drugi put u istoriji postala svetski šampion, nakon što je u finalu pobedila branioca titule Argentinu posle produžetaka 1:0. Sve tri pojedinačne nagrade