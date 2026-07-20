Rodri najbolji igrač Mundijala, Mbape za istoriju, Mesi ostao bez trofeja

Danas pre 44 minuta  |  Beta
Rodri najbolji igrač Mundijala, Mbape za istoriju, Mesi ostao bez trofeja

Španski fudbaler Rodri proglašen je za najboljeg igrača Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, nakon što je sa reprezentacijom osvojio šampionsku titulu.

Rodri je aktuelni osvajač Zlatne lopte za najboljeg fudbalera 2025. godine, a sada je kao kapiten osvojio Zlatnu loptu za najboljeg igrača turnira. Srebrnu loptu osvojio je Argentinac Lionel Mesi, a bronzanu Francuz Kilijan Mbape, koji je i najbolji strelac turnira sa 10 golova. Aktuelni evropski prvak Španija je drugi put u istoriji postala svetski šampion, nakon što je u finalu pobedila branioca titule Argentinu posle produžetaka 1:0. Sve tri pojedinačne nagrade
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Španija drugi put prvak sveta: Ko je sve osvajao Mundijal od 1930. do danas

Španija drugi put prvak sveta: Ko je sve osvajao Mundijal od 1930. do danas

Insajder pre 4 minuta
Mundijal 2026. nagrade: Rodriju "Zlatna lopta", Simon najbolji golman, a Kubarsi mladi fudbaler

Mundijal 2026. nagrade: Rodriju "Zlatna lopta", Simon najbolji golman, a Kubarsi mladi fudbaler

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Umesto Španaca - Tramp u centru pažnje! Svi pričaju o njegovom sramnom potezu na podijumu, mreže gore!

Umesto Španaca - Tramp u centru pažnje! Svi pričaju o njegovom sramnom potezu na podijumu, mreže gore!

Kurir pre 4 minuta
Dvojica fudbalera Argentine nisu htela da se pozdrave sa Trampom, FIFA kršila protokol zbog predsednika SAD (VIDEO)

Dvojica fudbalera Argentine nisu htela da se pozdrave sa Trampom, FIFA kršila protokol zbog predsednika SAD (VIDEO)

Danas pre 4 minuta
Pogledajte glupost koja je koštala Argentinu titule: Enco je pre crvenog napravio najgori potez karijere

Pogledajte glupost koja je koštala Argentinu titule: Enco je pre crvenog napravio najgori potez karijere

Mondo pre 4 minuta
Zvižduci kakve svet još nije čuo: Na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu nastao opšti haos zbog Trampa

Zvižduci kakve svet još nije čuo: Na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu nastao opšti haos zbog Trampa

Mondo pre 4 minuta
Mesi se oprostio u suzama: Brojni rekordi ostali iza čuvenog Argentinca

Mesi se oprostio u suzama: Brojni rekordi ostali iza čuvenog Argentinca

Dnevnik pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoArgentinaKanadaMeksikoŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Španija drugi put prvak sveta: Ko je sve osvajao Mundijal od 1930. do danas

Španija drugi put prvak sveta: Ko je sve osvajao Mundijal od 1930. do danas

Insajder pre 4 minuta
Mundijal 2026. nagrade: Rodriju "Zlatna lopta", Simon najbolji golman, a Kubarsi mladi fudbaler

Mundijal 2026. nagrade: Rodriju "Zlatna lopta", Simon najbolji golman, a Kubarsi mladi fudbaler

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Agović za SK: Najveći dvomeč za UNU, čast je igrati sa Partizanom

Agović za SK: Najveći dvomeč za UNU, čast je igrati sa Partizanom

Sport klub pre 4 minuta
Umesto Španaca - Tramp u centru pažnje! Svi pričaju o njegovom sramnom potezu na podijumu, mreže gore!

Umesto Španaca - Tramp u centru pažnje! Svi pričaju o njegovom sramnom potezu na podijumu, mreže gore!

Kurir pre 4 minuta
Dvojica fudbalera Argentine nisu htela da se pozdrave sa Trampom, FIFA kršila protokol zbog predsednika SAD (VIDEO)

Dvojica fudbalera Argentine nisu htela da se pozdrave sa Trampom, FIFA kršila protokol zbog predsednika SAD (VIDEO)

Danas pre 4 minuta