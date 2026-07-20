Ukrajinske vlasti: Turski trgovački brod pogođen ruskim raketama, pet ljudi poginulo

Danas pre 3 sata  |  Beta
Ukrajinske vlasti: Turski trgovački brod pogođen ruskim raketama, pet ljudi poginulo

Turski trgovački brod pogođen je danas sa tri ruske rakete i u tom napadu je poginulo pet mornara, saopštila je ukrajinska mornarica.

Sudbina petoro ostalih članova posade za sada je nepoznata. Transportni brod, koji je prevozio žito, pogođen je sa tri krstareće rakete „dok je napuštao borbenu zonu“, navela je mornarica Ukrajine na društvenim mrežama, i dodala da je osam ljudi evakuisano u bolnicu u Odesi na Crnom moru. „Ovo je još jedan namerni napad Rusije na nenaoružani civilni brod koji plovi pod stranom zastavom, i koji nije predstavljao apsolutno nikakvu vojnu pretnju. Taj napad
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