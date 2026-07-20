Haos na granicama! Potpuni kolaps, evo na kom prelazu je obustavljen saobraćaj

Dnevnik pre 21 minuta
Haos na granicama! Potpuni kolaps, evo na kom prelazu je obustavljen saobraćaj

Na većini graničnih prelaza ovog jutra potpuni je kolaps, a prema rečima putnika čeka se i više od 3 sata.

Zbog radova, saobračaj ka Gradini je obustavljen, što stvara dodatne kolone i kolaps. Najgora situacija je na graničnom prelazu Gradina, gde su čekanja na izlazu iz Srbije čak najmanje 180 minuta. Ništa bolja situacija nije ni na Preševu, ali ni na Horgošu, gde su takođe višesatna čekanja. - Zbog pojačanog priliva vozila na auto-putu E-80 formirala se ogromna kolona od graničnog prelaza Gradina do portala "Pogon", saopštili su danas "Putevi Srbije". Ispred ulaza u
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