Šampionski doček za Špance u Madridu: Svetska titula slavi se na "Sibelesu"

Šampionima sveta fudbalerima Španije priređen je doček u Madridu kakav dolikuje i sa navijačima su proslavili drugi trofej najboljeg na svetu.

Trofej su iz aviona izneli selektor Luis de la Funte i kapiten Rodri. Delegaciju je predvodio selektor Luis de la Fuente, a reprezentativce je na pisti sačekao autobus sa natpisom "Čestitamo, šampioni". Potom je usledio prijem kod kraljevske porodice u palati „Sarzuela“ i kod premijera Pedra Sančeza. Fudbaleri će se po planu provozati ulicama Madrida u otvorenom autobusu, a centralni deo proslave tradicionalno će se održati na Trgu Sibeles, mestu na kojem Španci