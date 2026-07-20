Šampionski doček za Špance u Madridu: Svetska titula slavi se na "Sibelesu"

Dnevnik pre 30 minuta
Šampionski doček za Špance u Madridu: Svetska titula slavi se na "Sibelesu"

Šampionima sveta fudbalerima Španije priređen je doček u Madridu kakav dolikuje i sa navijačima su proslavili drugi trofej najboljeg na svetu.

Trofej su iz aviona izneli selektor Luis de la Funte i kapiten Rodri. Delegaciju je predvodio selektor Luis de la Fuente, a reprezentativce je na pisti sačekao autobus sa natpisom "Čestitamo, šampioni". Potom je usledio prijem kod kraljevske porodice u palati „Sarzuela“ i kod premijera Pedra Sančeza. Fudbaleri će se po planu provozati ulicama Madrida u otvorenom autobusu, a centralni deo proslave tradicionalno će se održati na Trgu Sibeles, mestu na kojem Španci
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