STIŽE OSVEŽENjE S PLjUSKOVIMA: Čubrilo otkriva kakvo nas vreme očekuje do vikenda

Dnevnik pre 24 sata
STIŽE OSVEŽENjE S PLjUSKOVIMA: Čubrilo otkriva kakvo nas vreme očekuje do vikenda

U ponedeljak će na zapadu i severu regiona biti svežije, uz lokalne pljuskove pre svega u brdsko-planinskim predelima, dok se od utorka posle podne i u sredu nestabilnije vreme očekuje širom regiona, prognozira profesor geografije i meteorolog amater Marko Čubrilo.

Na istoku i jugu regiona i danas će se zadržati vrlo toplo vreme, ali se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju grmljavinski pljuskovi, uglavnom u brdsko-planinskim krajevima. Pljuskovi su ponegde mogući i u nizijama. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 stepeni na severozapadu do 35 stepeni Celzijusa na jugoistoku regiona. U utorak će veći deo dana biti suvo, ali se posle podne očekuje jače narušavanje stabilnosti
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