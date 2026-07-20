STIŽE OSVEŽENjE S PLjUSKOVIMA: Čubrilo otkriva kakvo nas vreme očekuje do vikenda

U ponedeljak će na zapadu i severu regiona biti svežije, uz lokalne pljuskove pre svega u brdsko-planinskim predelima, dok se od utorka posle podne i u sredu nestabilnije vreme očekuje širom regiona, prognozira profesor geografije i meteorolog amater Marko Čubrilo.

Na istoku i jugu regiona i danas će se zadržati vrlo toplo vreme, ali se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju grmljavinski pljuskovi, uglavnom u brdsko-planinskim krajevima. Pljuskovi su ponegde mogući i u nizijama. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 stepeni na severozapadu do 35 stepeni Celzijusa na jugoistoku regiona. U utorak će veći deo dana biti suvo, ali se posle podne očekuje jače narušavanje stabilnosti