Tragedija u Španiji: Dečak poginuo tokom proslave svetske titule, proglašena trodnevna žalost

Dnevnik pre 2 sata
Tragedija u Španiji: Dečak poginuo tokom proslave svetske titule, proglašena trodnevna žalost

U gradu Sijudad Rodrigo u provinciji Salamanka stradao je dečak od 13 godina.

Stanovnici ovog gradića na zapadu Španije slavili su titulu šampiona sveta kod fontane na kružnom toku Glorijeta del Arbol Gordo. Gornji deo konstrukcije fontane se srušio i pao na nekoliko osoba koje su bile ispod nje. Dve osobe su zbrinute u bolnici, a dečak od 13 godina je preminuo. Gradsko veće je proglasilo trodnevnu žalost. Ovo inače nije prvi smrtni slučaj tokom proslava na Svetskom prvenstvu. Četiri osobe su stradale u Meksiku nakon što su građani Meksiko
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