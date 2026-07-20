Dete izgubilo život u Španiji nakon slavlja zbog osvojenog Mundijala

Euronews pre 4 sati  |  Autor: euronews
Dete izgubilo život u Španiji nakon slavlja zbog osvojenog Mundijala

Veliko slavlje u Španiji pretvorilo se u trenutku u tragediju.

Dok su širom zemlje trajale proslave nakon osvajanja titule prvaka sveta, u gradu Sijudad Rodrigo, u provinciji Salamanka, dogodila se nesreća u kojoj je život izgubio trinaestogodišnji dečak. Do tragedije je došlo na trgu "Glorijeta del Arbol Gordo", gde su se navijači okupili kako bi zajedno proslavili veliki uspeh reprezentacije. Tokom okupljanja došlo je do iznenadnog urušavanja dela fontane, a konstrukcija je pala na ljude koji su se nalazili u njenoj blizini.
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