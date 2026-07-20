"Izbor predsednika prvi test za novi REM": Može li Savet da prevaziđe podele i funkcioniše?

Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) održana je danas, a prva tačka dnevnog reda sednice je bio izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika.

Predsednik nije izabran jer su oba kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešić imali po četiri glasa. Naredna sednica trebalo bi da bude održana krajem jula. Za predsednika Saveta REM-a, inače, glasaju članovi Saveta, kojih sada ima osam, dok će se deveti član birati posle redovnih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, koji se očekuju na jesen. Novinar i kolumnista Euronews-a Filip Rodić kaže da će izbor predsednika i njegovog zamenika biti prvi test za novi