Ni proslava nije mogla bez skandala: Argentinci sve vreme bili okrenuti leđima novim šampionima sveta (video)

Slavlje španskih igrača i navijača nakon trijumfa na Svetskom prvenstvu obeleženo je neuobičajenim potezom argentinske fudbalske reprezentacije.

Umesto da, kao što je to uobičajeno, posmatraju slavlje novih svetskih prvaka, "Gaučosi" su sve vreme stajali okrenuti leđima španskoj reprezentaciji. Nepomično su gledali ka tribini sa svojim navijačima, koji su i dalje pevali argentinske navijačke pesme - potpuno ignorišući ceremoniju i protivnika. 🇦🇷💙 Una imagen que habla por sí sola. Mientras los jugadores agradecían el apoyo desde el campo de juego, la hinchada argentina respondió como lo hizo durante todo el