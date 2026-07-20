Ni proslava nije mogla bez skandala: Argentinci sve vreme bili okrenuti leđima novim šampionima sveta (video)

Euronews pre 32 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Ni proslava nije mogla bez skandala: Argentinci sve vreme bili okrenuti leđima novim šampionima sveta (video)

Slavlje španskih igrača i navijača nakon trijumfa na Svetskom prvenstvu obeleženo je neuobičajenim potezom argentinske fudbalske reprezentacije.

Umesto da, kao što je to uobičajeno, posmatraju slavlje novih svetskih prvaka, "Gaučosi" su sve vreme stajali okrenuti leđima španskoj reprezentaciji. Nepomično su gledali ka tribini sa svojim navijačima, koji su i dalje pevali argentinske navijačke pesme - potpuno ignorišući ceremoniju i protivnika. 🇦🇷💙 Una imagen que habla por sí sola. Mientras los jugadores agradecían el apoyo desde el campo de juego, la hinchada argentina respondió como lo hizo durante todo el
Otvori na euronews.rs

Pročitajte još

Nedostojno finala

Nedostojno finala

Velike priče pre 52 minuta
(Foto) Španija je novi šampion sveta: "Furija" slomila "gaučose" golom u produžecima i skinula ih sa trona

(Foto) Španija je novi šampion sveta: "Furija" slomila "gaučose" golom u produžecima i skinula ih sa trona

Newsmax Balkans pre 57 minuta
Rade Bogdanović: Ipak Bog postoji, pobedili su kultura, vaspitanje i odgoj

Rade Bogdanović: Ipak Bog postoji, pobedili su kultura, vaspitanje i odgoj

RTS pre 57 minuta
Rodri najbolji igrač Mundijala, Mbape prvi fudbaler sa dve uzastopne "Zlatne kopačke"

Rodri najbolji igrač Mundijala, Mbape prvi fudbaler sa dve uzastopne "Zlatne kopačke"

RTS pre 22 minuta
Tramp uručio pehar šampionima sveta - momenat koji je obišao planetu

Tramp uručio pehar šampionima sveta - momenat koji je obišao planetu

RTS pre 52 minuta
Tramp i Infantino dodelili pehar šampionima: Rodri osvojio Zlatnu loptu, sva priznanja idu u Španiju

Tramp i Infantino dodelili pehar šampionima: Rodri osvojio Zlatnu loptu, sva priznanja idu u Španiju

Kurir pre 47 minuta
Sva individualna priznanja Špancima, osim najboljeg strelca: Rodri, Unai Simon i Pau Kubarsi najbolji od najboljih

Sva individualna priznanja Špancima, osim najboljeg strelca: Rodri, Unai Simon i Pau Kubarsi najbolji od najboljih

Euronews pre 22 minuta

Ključne reči

Svetsko prvenstvoArgentinaŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Nedostojno finala

Nedostojno finala

Velike priče pre 52 minuta
(Foto) Španija je novi šampion sveta: "Furija" slomila "gaučose" golom u produžecima i skinula ih sa trona

(Foto) Španija je novi šampion sveta: "Furija" slomila "gaučose" golom u produžecima i skinula ih sa trona

Newsmax Balkans pre 57 minuta
Tramp uručio pehar šampionima sveta - momenat koji je obišao planetu

Tramp uručio pehar šampionima sveta - momenat koji je obišao planetu

RTS pre 52 minuta
Rade Bogdanović: Ipak Bog postoji, pobedili su kultura, vaspitanje i odgoj

Rade Bogdanović: Ipak Bog postoji, pobedili su kultura, vaspitanje i odgoj

RTS pre 57 minuta
Rodri najbolji igrač Mundijala, Mbape prvi fudbaler sa dve uzastopne "Zlatne kopačke"

Rodri najbolji igrač Mundijala, Mbape prvi fudbaler sa dve uzastopne "Zlatne kopačke"

RTS pre 22 minuta