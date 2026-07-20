Peskov: Putin otvoren za kontakte sa Modžtabom Hamneijem

Euronews pre 9 minuta  |  Autor: Tanjug
Peskov: Putin otvoren za kontakte sa Modžtabom Hamneijem
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je ruski predsednik Vladimir Putin otvoren za kontakte sa iranskim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, ali da još nema konkretnih dogovora o održavanju telefonskog razgovora. "Još nema konkretnih dogovora u vezi sa ovim telefonskim pozivom. Zbog toga ne možemo ništa konkretno o tome da kažemo. Ali, naravno, Putin je otvoren za takve kontakte", rekao je Peskov, preneo je TASS. Iranski izvor je ranije rekao za TASS da bi
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