Šampionski doček za Špance u Madridu, svetska titula slavi se na "Sibelesu" (foto)

Šampionima sveta fudbalerima Španije priređen je doček u Madridu kakav dolikuje i sa navijačima su proslavili drugi trofej najboljeg na svetu.

Trofej su iz aviona izneli selektor Luis de la Funte i kapiten Rodri, potom je usledio prijem kod kraljevske porodice u palati "Sarzuela“ i kod premijera Pedra Sančeza. Fudbaleri će se po planu provozati ulicama Madrida u otvorenom autobusu, a centralni deo proslave tradicionalno će se održati na Trgu Sibeles, mestu na kojem Španci proslavljaju najveće sportske uspehe. Španija je u finalu Mundijala savladala Argentinu 1:0. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju