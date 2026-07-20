UŽIVO RAT U UKRAJINI Jedan od najvećih napada od početka rata: Moskva prijavila više od 400 ukrajinskih dronova

Rat u Ukrajini traje 1.608 dana. Broj povređenih u ruskom napadu na Zaporožje porastao je na najmanje 33, među kojima je petoro dece, saopštio je načelnik Zaporoške oblasti Ivan Fedorov dodajući da su dve osobe nastradale. On je rekao da su ruske vođene bombe uništile dva sprata petospratnice i istovremeno oštetile prozore i balkone na jednoj zgradi od devet spratova. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je nastavio konsultacije sa ukrajinskim