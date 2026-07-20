Bajatović: Neće biti povećana cena gasa za domaćinstva

Forbes pre 2 sata  |  Agencije
Bajatović: Neće biti povećana cena gasa za domaćinstva

Direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović je rekao danas da cene gasa za domaćinstva neće biti povećane, a privreda će najveći deo kupovati po osnovu novog ugovora s Rusima.

On je za RTS kazao da se cena ruskog gasa i dalje formira po naftnoj formuli i da bi eventualno povećanje moglo da bude do 10 odsto, ukoliko cena nafte ne pređe 100 dolara po barelu. Dodao je da očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom o nabavci gasa i u narednim kvartalima. Srbija je, prema rečima Bajatovića, obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. „Skladište Banatski Dvor je danas na 482 miliona metara kubnih, što je 93 odsto popunjenosti naših
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