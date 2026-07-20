Sunčano i toplo vreme u Zaječaru tokom celog dana

Glas Zaječara pre 26 minuta  |  Zbog visokih temperatura
Sunčano i toplo vreme u Zaječaru tokom celog dana

U Zaječaru danas pretežno sunčano do umereno oblačno i veoma toplo vreme.

Jutarnja temperatura iznosila je oko 23 stepena, dok se tokom dana očekuje maksimalna temperatura do 33 stepena. Duvaće slab do umeren vetar, a mogućnost za kratkotrajne lokalne pljuskove je mala. U Srbiji će danas preovlađivati sunčano i toplo vreme. Dnevne temperature kretaće se od 30 do 35 stepeni, a ponegde uz prolaznu oblačnost može doći do kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren. Zbog visokih temperatura preporučuje se izbegavanje
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