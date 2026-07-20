Olujno nevreme praćeno jakim gradom sručilo se na Prijepolje
Glas Zapadne Srbije pre 24 sata
Prema prvim informacijama pričinjena je velika materijalna šteta na usevima.
Gradom su najviše pogođena naselja Ravne, Ratajska, Suvodo, Seljašnica i Babine, gde je grad ostavio pustoš. Hasan Hasanagić sa Ravana kaže da mu je uništeno voće, šljive i kruške trajno su oštećene. „Evo pogledajte više je voća na zemlji nego na granama, ništa nije ostalo. I kupine su uništene, a deo vrta koji nije pokriven mrežom je potpuno desetkovan”, kaže Hasanagić i dodaje da nije čuo da je delovala protivgradna zaštita Šteta je pričinjena i na brojnim