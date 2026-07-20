Olujno nevreme praćeno jakim gradom sručilo se na Prijepolje

Prema prvim informacijama pričinjena je velika materijalna šteta na usevima.

Gradom su najviše pogođena naselja Ravne, Ratajska, Suvodo, Seljašnica i Babine, gde je grad ostavio pustoš. Hasan Hasanagić sa Ravana kaže da mu je uništeno voće, šljive i kruške trajno su oštećene. „Evo pogledajte više je voća na zemlji nego na granama, ništa nije ostalo. I kupine su uništene, a deo vrta koji nije pokriven mrežom je potpuno desetkovan”, kaže Hasanagić i dodaje da nije čuo da je delovala protivgradna zaštita Šteta je pričinjena i na brojnim