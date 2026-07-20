Prošle nedelje u Nišu više od 1.250 saobraćajnih prekršaja – 30 saobraćajki i 768 prekoračenja brzine

Gradski portal 018 pre 2 sata  |  redakcija GP018
Prošle nedelje u Nišu više od 1.250 saobraćajnih prekršaja – 30 saobraćajki i 768 prekoračenja brzine

Na području Niša i okoline tokom protekle sedmice dogodilo se 30 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 10 osoba povređeno, dok je u 20 nezgoda pričinjena materijalna šteta.

Policija je za sedam dana sankcionisala ukupno 1.251 saobraćajni prekršaj, a među njima je najviše bilo prekoračenja dozvoljene brzine – čak 768. Prema podacima Policijske uprave u Nišu, tokom prethodnih sedam dana evidentirano je i 119 prekršaja zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, kao i 70 slučajeva nepropisne upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje. Saobraćajna policija iz saobraćaja je isključila i 24 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola,
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