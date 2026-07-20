Stanković prelomio za evropsku premijeru: Crvena zvezda izabrala ovih 11 za Larn, Arnautović i Bukari čekaju šansu!

Hot sport pre 1 sat
Stanković prelomio za evropsku premijeru: Crvena zvezda izabrala ovih 11 za Larn, Arnautović i Bukari čekaju šansu!

Crveno-beli bi na veštačku podlogu „Inver parka“ trebalo da istrče u formaciji 4-2-3-1, sa Vasilijem Kostovom iza Bruna Duartea i iskusnim tandemom Veljković–Eraković u srcu odbrane.

Crvena zvezda će evropsku sezonu započeti sa Brunom Duarteom u vrhu napada, dok bi jedan od najtalentovanijih igrača crveno-belih Vasilije Kostov trebalo da dobije veliko poverenje Dejana Stankovića. Sport Klub najavio je startnih 11 srpskog prvaka za gostovanje Larnu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prema najavi pomenutog medija, Zvezda bi na teren trebalo da izađe u sastavu: Mateus – Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan – Elšnik, Abu Fani – Loizu,
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