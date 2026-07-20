Grad ubrzava sanaciju ulica i udarnih rupa širom Kragujevca

iKragujevac pre 5 sati
Grad ubrzava sanaciju ulica i udarnih rupa širom Kragujevca

Sanacija raskopanih ulica i udarnih rupa odvija se pojačanim intenzitetom na teritoriji celog Kragujevca, a cilj je da se saobraćajnice što pre dovedu u bezbedno i funkcionalno stanje. Ekipe Sektora niskogradnje JKP Šumadija trenutno rade u Ulici Petra Drapšina u naselju Male Pčelice, gde se nakon završetka radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kolovoz vraća u prvobitno stanje. Radove je danas obišao gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

Kako je istakao gradonačelnik, svi raspoloživi kapaciteti JKP Šumadija angažovani su na otklanjanju oštećenja na kolovozima, imajući u vidu da se najveći broj prijava građana, pristiglih putem novog portala, odnosi upravo na udarne rupe i stanje ulica. Grad je, naglasio je, obezbedio sredstva kako bi sanacija bila realizovana što brže i kvalitetnije, uz cilj da se poboljša bezbednost saobraćaja i spreče oštećenja na vozilima. Istovremeno je apelovao da preduzeće
Otvori na ikragujevac.com

Povezane vesti »

Uskoro otvaranje prve deonice obilaznice oko Kragujevca

Uskoro otvaranje prve deonice obilaznice oko Kragujevca

RTV pre 1 sat
Uskoro otvaranje prve deonice obilaznice oko Kragujevca

Uskoro otvaranje prve deonice obilaznice oko Kragujevca

Blic pre 1 sat
Uskoro otvaranje prve deonice obilaznice oko Kragujevca

Uskoro otvaranje prve deonice obilaznice oko Kragujevca

Euronews pre 1 sat
Ko si bre ti, a nigde nijednog imena, niti kazne: Vučićev portal kao slika i prilika njegove lažne borbe protiv korupcije

Ko si bre ti, a nigde nijednog imena, niti kazne: Vučićev portal kao slika i prilika njegove lažne borbe protiv korupcije

Nova pre 3 sata
Obilaznica oko Kragujevca gradi se u tri faze – uskoro otvaranje prve deonice

Obilaznica oko Kragujevca gradi se u tri faze – uskoro otvaranje prve deonice

RTS pre 4 sati
JKP Šumadija: Do kraja jeseni biće sanirane sve udarne rupe u gradu

JKP Šumadija: Do kraja jeseni biće sanirane sve udarne rupe u gradu

RTK pre 6 sati
Kragujevac sanira raskopane površine i rupe na ulicama

Kragujevac sanira raskopane površine i rupe na ulicama

Serbian News Media pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaKragujevacNikola Dašić

Društvo, najnovije vesti »

Četvrti dan protesta u Subotici zbog novog pravilnika o električnim vozilima, najavljena radikalizacija protesta

Četvrti dan protesta u Subotici zbog novog pravilnika o električnim vozilima, najavljena radikalizacija protesta

Danas pre 57 minuta
Vremeplov: Rođen Ernest Hemingvej

Vremeplov: Rođen Ernest Hemingvej

RTV pre 57 minuta
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučio Šapiću da ne deli sadržaj koji podstiče mržnju

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučio Šapiću da ne deli sadržaj koji podstiče mržnju

Danas pre 3 sata
REM je od osnivanja bio slika Srbije

REM je od osnivanja bio slika Srbije

Danas pre 3 sata
Uhapšena žena osumnjičena da je nožem izbola muškarca u Aranđelovcu

Uhapšena žena osumnjičena da je nožem izbola muškarca u Aranđelovcu

Danas pre 3 sata