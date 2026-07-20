Grad ubrzava sanaciju ulica i udarnih rupa širom Kragujevca

Sanacija raskopanih ulica i udarnih rupa odvija se pojačanim intenzitetom na teritoriji celog Kragujevca, a cilj je da se saobraćajnice što pre dovedu u bezbedno i funkcionalno stanje. Ekipe Sektora niskogradnje JKP Šumadija trenutno rade u Ulici Petra Drapšina u naselju Male Pčelice, gde se nakon završetka radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kolovoz vraća u prvobitno stanje. Radove je danas obišao gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

Kako je istakao gradonačelnik, svi raspoloživi kapaciteti JKP Šumadija angažovani su na otklanjanju oštećenja na kolovozima, imajući u vidu da se najveći broj prijava građana, pristiglih putem novog portala, odnosi upravo na udarne rupe i stanje ulica. Grad je, naglasio je, obezbedio sredstva kako bi sanacija bila realizovana što brže i kvalitetnije, uz cilj da se poboljša bezbednost saobraćaja i spreče oštećenja na vozilima. Istovremeno je apelovao da preduzeće