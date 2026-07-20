Havarijska isključenja vode danas u Kragujevcu: Ovo su ulice koje će biti bez vodosnabdevanja

Zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, danas, 20. jula 2026. godine, više ulica na području Kragujevca privremeno će ostati bez vode.

Prema planu havarijskih isključenja, bez vodosnabdevanja će biti: Od 08.00 do 12.00 časova Ilićevo, Ulica Milutina Gođevca – popravka ulične linije Kozujevo, Ulica Kraljevačkog bataljona – popravka ulične linije Korićani, Blagoveštenska ulica – popravka ulične linije Od 12.00 do 15.00 časova Maršić, Ulica 19. oktobra – popravka ulične linije Veliko Polje, Ulica Dragoslava Milovanovića Deme – popravka kućnog priključka Grbšnica, Ulica Oktobarskih žrtava – popravka