Gas za domaćinstva ostaje po istoj ceni

Novi sukobi na Bliskom istoku ponovo su značajno uzburkali svetsko naftno i gasno tržište. Naftne berze u petak su zatvorene sa cenom barela od preko 88 dolara, a jutros cena već premašuje 90 dolara.

Sve skuplji gas i fazno odricanje članica EU od ruskog gasa, koje je počelo ove godine, usporavaju punjenje evropskih skladišta za zimu. Direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović je rekao da je cena gasa na evropskim berzama dostigla najviši nivo ove godine i da je od aprila porasla za skoro 30 odsto. -Šesto pet evra je jutros za hiljadu metara kubnih. To je najveća cena u toku ove godine i praktično je od aprila skoro 30 odsto veća.- rekao je Bajatović za RTS.