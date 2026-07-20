Gas za domaćinstva ostaje po istoj ceni

In medija pre 34 minuta
Gas za domaćinstva ostaje po istoj ceni

Novi sukobi na Bliskom istoku ponovo su značajno uzburkali svetsko naftno i gasno tržište. Naftne berze u petak su zatvorene sa cenom barela od preko 88 dolara, a jutros cena već premašuje 90 dolara.

Sve skuplji gas i fazno odricanje članica EU od ruskog gasa, koje je počelo ove godine, usporavaju punjenje evropskih skladišta za zimu. Direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović je rekao da je cena gasa na evropskim berzama dostigla najviši nivo ove godine i da je od aprila porasla za skoro 30 odsto. -Šesto pet evra je jutros za hiljadu metara kubnih. To je najveća cena u toku ove godine i praktično je od aprila skoro 30 odsto veća.- rekao je Bajatović za RTS.
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Bajatović: "Banatski Dvor" popunjen 93 odsto; Očekujem nastavak ugovora za gas sa Rusijom i u 2027.

Bajatović: "Banatski Dvor" popunjen 93 odsto; Očekujem nastavak ugovora za gas sa Rusijom i u 2027.

B92 pre 3 sata
Bajatović: Neće biti povećana cena gasa za domaćinstva

Bajatović: Neće biti povećana cena gasa za domaćinstva

Forbes pre 4 sati
Bajatović za RTS: Nećemo povećavati cenu gasa za domaćinstva, "Banatski Dvor" popunjen 93 odsto

Bajatović za RTS: Nećemo povećavati cenu gasa za domaćinstva, "Banatski Dvor" popunjen 93 odsto

RTS pre 4 sati
Bajatović: Neće biti povećana cena gasa za domaćinstva

Bajatović: Neće biti povećana cena gasa za domaćinstva

Biznis.rs pre 4 sati
Bajatović: Očekujem nastavak ugovora za gas sa Rusijom do kraja 2026.

Bajatović: Očekujem nastavak ugovora za gas sa Rusijom do kraja 2026.

Blic pre 5 sati
Bajatović (Srbijagas): „Neće biti povećana cena gasa za domaćinstva“

Bajatović (Srbijagas): „Neće biti povećana cena gasa za domaćinstva“

Serbian News Media pre 5 sati
Srbijagas: Neće biti povećana cena gasa za domaćinstva

Srbijagas: Neće biti povećana cena gasa za domaćinstva

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaRTSBliski IstokEUcena gasaSrbijagasDušan BajatovićDolar

Zabava, najnovije vesti »

Produkcija poslala pismo u elitu pred superfinale, njihov zahtev neprijatno iznenadio takmičare 6 sati pred kraj

Produkcija poslala pismo u elitu pred superfinale, njihov zahtev neprijatno iznenadio takmičare 6 sati pred kraj

Blic pre 24 minuta
(Foto) Aleksej Bjelogrlić odveo Saru Jo u porodičnu kuću u Barandi, evo šta ih je odalo

(Foto) Aleksej Bjelogrlić odveo Saru Jo u porodičnu kuću u Barandi, evo šta ih je odalo

Blic pre 9 minuta
(Video) Potresna objava Nevene Hot nakon tragedije: Podelila snimak pokojne ćerke Anastasije (23) kako peva

(Video) Potresna objava Nevene Hot nakon tragedije: Podelila snimak pokojne ćerke Anastasije (23) kako peva

Blic pre 44 minuta
Povezani dom više nije budućnost – uz Xiaomi, on je već deo naše svakodnevice

Povezani dom više nije budućnost – uz Xiaomi, on je već deo naše svakodnevice

BizLife pre 44 minuta
"Dva su razbijena čekićem, vide se tragovi stopala" Vlasnik jednog od uništenih automobila u Novom Sadu se oglasio za Blic…

"Dva su razbijena čekićem, vide se tragovi stopala" Vlasnik jednog od uništenih automobila u Novom Sadu se oglasio za Blic (foto)

Blic pre 4 minuta