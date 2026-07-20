Bernam: Političari da se suoče sa izazovima, neću raspisati opšte izbore

Novoizabrani britanski premijer Endi Bernam izjavio je danas da političari moraju da "podignu nivo igre i suoče se sa novim izazovom", kao i da neće raspisati opšte izbore.

Britain's new Prime Minister Andy Burnham speaks to staff and media at 10 Downing Street in London, Monday, July 20, 2026.(AP Photo/Alberto Pezzali) On je u prvom govoru kao premijer u dauning stritu rekao da zna da su ljudi "siti politike", prenosi Skaj njuz. "Želim da budem iskren sa vama - nismo bili dovoljno dobri i moramo da budemo bolji. Bićemo. Hajde da ovo učinimo trenutkom kada Britanija ponovo počinje da veruje. Trenutkom kada vraćamo nadu. Predložiću