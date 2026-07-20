MUP: Za nedelju dana 42.500 prekršaja u saobraćaju, samo za vikend devet poginulih

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da je tokom pojačane kontrole saobraćaja u prethodnih sedam dana, otkriveno gotovo 42.500 prekršaja među 65.600 kontrolisanih vozila, kao i da je samo tokom vikenda poginulo devet učesnika u saobraćaju.

Foto: Nevena Cvijović "I pored maksimalnog angažovanja saobraćajne policije, napominjemo da je tokom vikenda došlo do povećanog stradanja učesnika u saobraćaju, imajući u vidu da je poginulo devet učesnika u saobraćaju, od toga četiri vozača putničkog vozila, tri pešaka i po jedan vozač traktora i putnik u putničkom vozilu", navodi se u saopštenju. Kada su u pitanju prekršaji, najveći broj vozača, ukupno 25.881, procesuiran je zbog prekoračenja brzine, zbog