Vučić: Biće obezbeđene subvencije za ljude koji se u Srbiju vraćaju iz inostranstva

Insajder pre 2 sata  |  Beta
Vučić: Biće obezbeđene subvencije za ljude koji se u Srbiju vraćaju iz inostranstva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će biti obzebeđene subvencije za ljude koji se u Srbiju vraćaju iz inostranstva.

Foto: Tanjug/Rade Prelić "Uskoro ćemo uraditi projekat subvencionisanja i davanja podrške ljudima koji su u inostarnstvu i hoće da se vrate. Da se vrate i učine našu zemlju ponosnom. Uglavnom se vraćaju penzioneri, ima nešto mlađih porodica", rekao je Vučić u obilasku Regionalnog trening centra za dualno celoživotno obrazovanje "Svilajnac". Istakao je da se traži način da se sačuva više od 200 radnih mesta za ljude koji rade u Termoelektrani "Morava". "Za one koji
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