Zekić: Očekujem da će novi Savet REM-a 27. jula postići dogovor o izboru predsednika

Bivša predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić izjavila je danas FoNetu da očekuje da će novi saziv Saveta na narednoj sednici, koja bi trebalo da se održi 27. jula, postići dogovor o izboru predsednika tog tela.

Foto: Srđan Ilić "Ja i dalje gajim nadu da će se oni dogovoriti. Mislim da će biti intenzivnih konsultacija", rekla je Olivera Zekić nakon sednice Saveta REM, na kojoj predsednik nije izabran. Povodom postupka koji je Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula protiv nje po prijavi Biroa za društvena istraživanja (Birodi), Olivera Zekić je izjavila da neće komentarisati taj postupak dok traje. "Šta god bude odlučila Agencija za sprečavanje korupcije, to je to.