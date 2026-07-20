Alarm! Za vikend poginulo 9 ljudi: Crna statistika na putevima i pored maksimalnog angažovanja policije

Kurir pre 2 sata
Alarm! Za vikend poginulo 9 ljudi: Crna statistika na putevima i pored maksimalnog angažovanja policije

Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije kontrolisali su više od 65.600 vozila i otkrili gotovo 42.500 prekršaja tokom sedme centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena u periodu od 13. do 19. jula ove godine.

Najveći broj vozača, ukupno 25.881, procesuiran je zbog prekoračenja brzine, zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa 3.916 vozača i putnika, dok je iz saobraćaja isključeno 1.790 vozača zbog upravljanja pod dejstvom alkohola. Od tog broja 280 vozača je zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. - I pored maksimalnog angažovanja saobraćajne policije, napominjemo da je tokom vikenda došlo do povećanog
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