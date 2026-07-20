Bajkeri brži od kiše i gromova: Završeno ''Motočašće 2026.'' u Loznici

Kurir pre 1 sat
Bajkeri brži od kiše i gromova: Završeno ''Motočašće 2026.'' u Loznici

LOZNICA – Jeste nebo povremeno prokišnjavalo, malo je sevalo i grmelo, ali nije uspelo da pokvari trodnevno jubilarno druženje bajkera na lozničkom ''Motočašću'' koje, računajući skupove koje je u Banji Koviljači najpre organizovao MK ''Titans'', a onda preuzeo ''Blek Dragons'', traje 20 godina.

Siniša Marković, predsednik ''Blek dragonsa'' zadovoljan je odzivom kolega iz Srbije, regiona, ali i mnogih evropskih zemalja, kojima je na mapi moto skupova ovaj među omiljenima. - Naša priča počela je 2005. godine u Banji Koviljači, kada je ''Motočašće'' organizovao Moto-klub "Titans". Onda je nastao ''Blek dragons'' u Loznici i uz saglasnost drugova iz ''Titnasa'' nastavio istu manifestaciju. Svake godine smo zajedno, podržavamo se radimo zajedničke humanitarne
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