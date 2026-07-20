"Da sam hteo otišao bih i zaradio 15 miliona..." Jedan od najboljih košarkaša u Evropi šokirao transferom, pa objasnio zašto je otišao

Kurir pre 1 sat
"Da sam hteo otišao bih i zaradio 15 miliona..." Jedan od najboljih košarkaša u Evropi šokirao transferom, pa objasnio zašto…

Jedan od najboljih evroligaških plejmejkera Šejn Larkin načinio je veliko iznenađenje ovog leta prelaskom iz Anadolu Efesa u redove gradskog rivala Fenerbahčea.

Transfer koji je dobrano uzdrmao evroligaško tržište izazvao je najveću pažnju dosadašnjeg prelaznog roka, a prvi put u nešto ozbiljnijem tonu Amerikanac sa turskim pasošem govorio je o motivima odlaska iz Efesa. Bez obzira na to što je Fenerbahče poslednjih sezona daleko uspešniji od dvostrukog uzastopnog osvajača Evrolige s početka ove decenije, Larkin donosi druge motive. "Rekli su mi da ću biti glavni igrač ovog tima, a onda su mi iznenada povukli tepih ispod
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