"Da sam hteo otišao bih i zaradio 15 miliona..." Jedan od najboljih košarkaša u Evropi šokirao transferom, pa objasnio zašto je otišao

Jedan od najboljih evroligaških plejmejkera Šejn Larkin načinio je veliko iznenađenje ovog leta prelaskom iz Anadolu Efesa u redove gradskog rivala Fenerbahčea.

Transfer koji je dobrano uzdrmao evroligaško tržište izazvao je najveću pažnju dosadašnjeg prelaznog roka, a prvi put u nešto ozbiljnijem tonu Amerikanac sa turskim pasošem govorio je o motivima odlaska iz Efesa. Bez obzira na to što je Fenerbahče poslednjih sezona daleko uspešniji od dvostrukog uzastopnog osvajača Evrolige s početka ove decenije, Larkin donosi druge motive. "Rekli su mi da ću biti glavni igrač ovog tima, a onda su mi iznenada povukli tepih ispod