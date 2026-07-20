Heroj Mundijala otvorio dušu! Postigao gol za titulu, pa poručio: Bilo je zapisano u zvezdama!

Kurir pre 17 minuta
Heroj Mundijala otvorio dušu! Postigao gol za titulu, pa poručio: Bilo je zapisano u zvezdama!

Strelac pobedonosnog gola za Španiju u finalu Svetskog fudbalskog prvenstva protiv Argentine Feran Tores rekao je da je taj pogodak postigao za 47 miliona sunarodnika i da veruje da je pobeda u večerašnjoj utakmici bila zapisana u zvezdama. "Mislim da je ovaj gol na kraju bio za svih 47 miliona ljudi, nije bio samo moj niti nas 26 koji smo ovde.

Verujem da je današnji ishod bio zapisan u zvezdama, ova utakmica bila je namenjena nama da je osvojimo. Bili smo daleko od naših sunarodnika, ali dali smo sve od sebe da se osećaju što bliže nama", rekao je Tores za sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa). Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je šampionsku titulu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, pošto je u finalu u Nju Džersiju posle produžetaka pobedila branioca titule Argentinu 1:0.
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