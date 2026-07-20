Kovač nepobedive španske armade! De la Fuente: Ova generacija fudbalera je ponos Španije
Kurir pre 53 minuta
Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente rekao je da je njegova ekipa mogla ranije da reši finalnu utakmicu Svetskog prvenstva protiv Argentine i da je ponosan na svoje igrače zbog velikog trijumfa na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku. "Mislim da je utakmica trebalo da bude rešena mnogo ranije.
Dibuove (golman Argentine Emilijano Martines) sjajne odbrane sprečile su nas da pobedimo ranije, ali ovo je finale Svetskog prvenstva i čak i kada na kraju ostanete sa desetoricom igrača, morate da istrpite i izdržite", rekao je De la Fuente za sajt Međunarodne fudbalske federacije. Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je šampionsku titulu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, pošto je u finalu u Nju Džersiju posle produžetaka pobedila branioca titule