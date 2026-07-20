Kovač nepobedive španske armade! De la Fuente: Ova generacija fudbalera je ponos Španije

Kurir pre 53 minuta
Kovač nepobedive španske armade! De la Fuente: Ova generacija fudbalera je ponos Španije

Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente rekao je da je njegova ekipa mogla ranije da reši finalnu utakmicu Svetskog prvenstva protiv Argentine i da je ponosan na svoje igrače zbog velikog trijumfa na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku. "Mislim da je utakmica trebalo da bude rešena mnogo ranije.

Dibuove (golman Argentine Emilijano Martines) sjajne odbrane sprečile su nas da pobedimo ranije, ali ovo je finale Svetskog prvenstva i čak i kada na kraju ostanete sa desetoricom igrača, morate da istrpite i izdržite", rekao je De la Fuente za sajt Međunarodne fudbalske federacije. Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je šampionsku titulu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, pošto je u finalu u Nju Džersiju posle produžetaka pobedila branioca titule
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