Kurir saznaje! Oboren motociklista na Tošinom bunaru: Sa povredama hitno prevezen u Urgentni centar

Kurir pre 9 minuta
Kurir saznaje! Oboren motociklista na Tošinom bunaru: Sa povredama hitno prevezen u Urgentni centar

Na Tošinom bunaru danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je oboren motociklista, saznaje Kurir.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, motociklista je u nezgodi zadobio povrede, a ekipa Hitne pomoći ga je nakon ukazane prve pomoći na licu mesta prevezla u Urgentni centar, gde će biti obavljena dalja dijagnostika i utvrđen stepen povreda. Za sada nije poznato kako je došlo do nezgode, a policija je obavila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti pod kojima se incident dogodio. Kurir.rs
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saobraćajna nesrećaTosin bunar

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