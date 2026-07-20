Na pomolu velika eskalacija! Hiljade "bubašvaba" maršira ka parlamentu! Premijer i vlada zabranili njihov skup, demonstranti traže hitne promene! (foto/video)

Hiljade pristalica omladinskog pokreta "Bubašvabe" (Cockroach movement) okupile su se u ponedeljak u Nju Delhiju sa namerom da marširaju do indijskog parlamenta, zahtevajući ostavku ministra obrazovanja, uprkos tome što policija nije odobrila održavanje protesta.

Veliki broj policajaca raspoređen je oko ograđenog protestnog prostora kod Džantar Mantara, u centru Nju Delhija, što je povećalo mogućnost sukoba svega nekoliko kilometara od parlamenta ukoliko demonstranti pokušaju da nastave marš. Među okupljenima su studenti, zaposleni, ali i porodice sa malom decom. Mnogi su poneli rančeve sa vodom i hranom, očekujući da će protest trajati ceo dan, dok su drugi mahali indijskim zastavama. Policija je preko razglasa pozivala