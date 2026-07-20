Od danas izmene u saobraćaju na novosadskoj Grbavici: zbog radova na vrelovodu deo Ulice Đorđa Servickog zatvara se do 22. septembra

Kurir pre 50 minuta  |  Dnevnik
Od danas izmene u saobraćaju na novosadskoj Grbavici: zbog radova na vrelovodu deo Ulice Đorđa Servickog zatvara se do 22…

Zbog izvođenja radova, a prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, biće uvedena privremena izmena režima saobraćaja u zoni gradilišta.

U početnoj fazi radova za saobraćaj će biti zatvoren deo Ulice Đorđa Servickog, na potezu od Bulevara cara Lazara do Ulice Miše Dimitrijevića. Istovremeno, u zoni radova biće ukinut deo trotoara, kao i deo biciklističke staze na Bulevaru cara Lazara. Prema najavama iz „Novosadske toplane“, radovi će se izvoditi u više faza, a planirani rok za njihov završetak je 22. septembar 2026. godine. O daljoj dinamici radova i eventualnim novim izmenama režima saobraćaja
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Od danas izmene u saobraćaju na novosadskoj Grbavici: zbog radova na vrelovodu deo Ulice Đorđa Servickog zatvara se do 22…

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